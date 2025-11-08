Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay

        Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Hagi, Hwang, Meschack

        Gol: Dk. 15 Onuachu (Trabzonspor)

        Sarı kart: Dk. 43 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
        DHA'ya 'Haber' dalında 2 ödül
        DHA'ya 'Haber' dalında 2 ödül
        Trabzonspor-Alanyaspor maçından notlar
        Trabzonspor-Alanyaspor maçından notlar
        LÖSEV, Trabzon'da farkındalık yürüyüşü düzenledi
        LÖSEV, Trabzon'da farkındalık yürüyüşü düzenledi
        Trabzon Üniversitesi öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklara moral kay...
        Trabzon Üniversitesi öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklara moral kay...
        'Yalı' yazıyor, 'Faroz' yaşıyor Trabzon'un meşhur mahallesi 'isim' referand...
        'Yalı' yazıyor, 'Faroz' yaşıyor Trabzon'un meşhur mahallesi 'isim' referand...