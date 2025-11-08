Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Alanyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını savundu.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki bölümünün bulunduğunu belirterek, "İlk yarı ve ikinci yarı olarak değil, yediğimiz gol öncesi ve sonrası olarak iki bölümden oluşuyor. Yediğimiz gole kadar olan bölümde oyuncularım biraz korkmuş gibi maçı izliyordu, 'ne olacak' diye bekliyor gibiydiler. Golden sonra oyuncularım kendilerine geldi ve kendi içlerinde özgürleşti." dedi.

        Daha sonra kendileri için iyi bir maç olduğunu vurgulayan Pereira, şöyle devam etti:

        "Zaten siz de izlediniz. Ben istatistiklere bakmadım ama buraya gelip kaleye 24 şut atan başka bir takım yoktur herhalde. Ayrıca oyuncularım maç içerisinde 4-5 çok net gol pozisyona girdi. Oyuncularımın yediğimiz golden sonraki performanslarından çok memnunum. Eğer biz bu maçı 1-0, 2-1 kaybetseydik de ben burada gururlu bir hoca olarak karşınızda olurdum. Siz de biliyorsunuz futbolda sonuç, 3 puan çok önemli. Benim için de önemli ama daha önemlisi sahada gösterdikleri mantalite ve karakter. Bu beni mutlu ediyor. Puanlardan daha önemli. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum, dürüst olmak gerekiyorsa bence bugün Alanyaspor 2 puan kaybetti."

        Pereira, geçen hafta sahalarında Gaziantep FK maçında aldıkları beraberlikten memnun olmadığını ifade ederek, "Ama bugün mutluyum. Oyuncularıma bunu söyledim. Söylediğim şeylerin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oyuncularım daha iyi oyunlar, daha iyi maç çıkarıyor. Ben bütün takımlara karşı böyle oynamalarını istiyorum. Ben bunun için çalışıyorum ve savaşıyorum. Futbolda her rakibe saygı duyuyorum. 3 sonuç vardır ama önemli olan oyuncularımın sahada ne yaptığı ve ne gösterdiği. Bugün de çok iyi şeyler yaptılar ve iyi şeyler gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Joao Pereira: "Alanyaspor burada 2 puan kaybetti"
        Joao Pereira: "Alanyaspor burada 2 puan kaybetti"
        Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: 1-1
        Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)