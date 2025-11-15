Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki trafik levhaları güncellenecek

        Trabzon'da trafik levhalarını güncellemek için tüm ilçelerde eş zamanlı çalışma başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:17
        Trabzon'daki trafik levhaları güncellenecek
        Trabzon'da trafik levhalarını güncellemek için tüm ilçelerde eş zamanlı çalışma başlatılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) alınan karar doğrultusunda, kent genelindeki hız sınırı ve trafik işaretlemelerini güncellemek için kapsamlı bir çalışma hayata geçirilecek.

        Yol ağının yüzde 9'u Büyükşehir Belediyesi, yüzde 91'i ise Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan çalışma, Karayolu Trafik Güvenliği Genelgesi ile Türkiye genelinde sürdürülen trafik güvenliği ve standartlaşma programının Trabzon'daki uygulaması olarak hayata geçirilecek.

        Planlama doğrultusunda kent genelinde 704 trafik levhası kaldırılacak, 142 yeni levha uygun noktalara yerleştirilecek ve 47 levha mevcut haliyle korunacak.

        Düzenleme ile kentin trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planları çerçevesinde yürütülen ulusal trafik güvenliği çalışmalarının bir parçası olarak, Trabzon genelindeki hız sınırı ve trafik işaretlemelerini güncel teknik kriterlere uygun hale getiriyoruz. Amacımız sürücüler için daha anlaşılır, daha sade ve daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak. Hem şehir içi hem de şehir dışı yollarda mevcut uygulamaların gözden geçirilmesiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini güçlendirecek önemli bir adım atıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

