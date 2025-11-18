Trabzon'da yayla evinde 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 3 akrabalarını bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım Altuntaş'ın (66) bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından evin yakılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, kardeşi A.A. ise Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Tutuklu sanık Mehmet A. savunmasında, Kocaeli'de yaşadığını, kardeşi A.A. ile gezmek için babasının yanına yaylaya geldiklerini söyledi.

Babası ile amcası Arif Altuntaş'ın arazi anlaşmazlığı nedeniyle konuşmadıklarını belirten Mehmet A, olay günü yengesi Gülüzar Altuntaş'ın, kardeşi A.A. ile kendisini evine davet ettiğini, konuştukları sırada tartışma çıktığını ve yengesinin kendisini bıçakladığını ileri sürdü.