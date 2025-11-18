Habertürk
        Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anıldı

        Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anıldı

        Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay'a bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu düzenlenen programla anıldı.

        18.11.2025 - 15:49
        Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anıldı
        Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay'a bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu düzenlenen programla anıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Karadeniz Yazarlar Birliği organizasyonundaki program, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başladı.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Kalepark'ta düzenlenen "Gidip de Dönmeyenler" adlı programda, tarihin her döneminde Trabzon'un evlatlarının vatanın neresinde bir ateş yanarsa oraya koşmayı görev bildiğini söyledi.

        Trabzonluların gerektiğinde canından vazgeçmek için bir an tereddüt etmediğini belirten Hökelekli, "İşgalin en buhranlı günlerinde Trabzon'dan gönüllü olarak yola çıkan 87. Alay'ın kahramanları, gerekirse gidip dönmemeyi kabul eden bir iman ve kararlılıkla cepheye yürümüştür." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise tarihi bilmeden ve anlamadan ileriye doğru adım atmanın mümkün olmadığına işaret ederek, şanlı zaferlerle dolu tarihin emanetçisi olduklarını kaydetti.

        Genç, 511 kişiden oluşan taburun savaşa katılmak için hareket ettiği noktada anıt yapılacağını da aktararak, şunları kaydetti:

        "Kahraman ecdadımız, şehit olacaklarını bilerek İstanbul'un işgalini bir hafta engelliyorlar. Giden 511 kahraman Trabzonlunun 509'u orada gözünü kırpmadan şehit oluyor. İstanbul gelen destek kuvvetlerle beraber işgalden kurtuluyor. Böyle bir ecdadın torunlarıyız, çok şükür. Onlarla gurur duyuyoruz, Allah gani gani rahmet eylesin."

        Programda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan da konuşma yaptı.

