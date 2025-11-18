Trabzon Müftüsü Çiçek'ten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret

Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Çuvalcı ve Çiçek'in görüşmesinde, üniversite ve müftülük işbirliğine yönelik çalışmalar ve ortak yürütülebilecek projeler ele alındı.

Çuvalcı, Çiçek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiçek ise KTÜ'nün şehir ve bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.