Trabzon Müftüsü Çiçek'ten KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.
Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Çuvalcı ve Çiçek'in görüşmesinde, üniversite ve müftülük işbirliğine yönelik çalışmalar ve ortak yürütülebilecek projeler ele alındı.
Çuvalcı, Çiçek'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çiçek ise KTÜ'nün şehir ve bölge için önemli bir değer olduğunu belirterek, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.