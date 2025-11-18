Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Balkan Savaşı gönüllüleri için anma programı düzenlendi

        Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87'nci Alaya bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu anıldı.

        Giriş: 18.11.2025 - 21:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:49
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Yazarlar Birliği işbirliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan ile araştırmacı yazarlar Veysel Usta ve Kasım Bolat'ın katıldığı söyleşi ile başladı.

        Program, yapımcı ve yönetmen Halil Demirci'nin, Trabzonlu gönüllü kahramanların cepheye gidiş sürecini ve sergiledikleri vatan mücadelesini anlatan "Gidip de Dönmeyenler" adlı belgesel gösterimiyle devam etti.

        Belgesel gösterimin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat şehri olduğunun altını çizdi.

        Genç, "Bu tarihe sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak gibi yükümlülüğümüz var. Büyük kahramanlıklar göstermiş atalarımıza Allah rahmet eylesin. 87'nci Alay da böyle bir kahramanlık öyküsü." dedi.

        Genç, 87'nci Alayın "İstanbul düşerse Anadolu düşer" sorumluluğuyla, şehit olacaklarını bile bile cepheye gittiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla çizilmiş ve bize emanet edilmiş topraklar. İnşallah milletimizin ve medeniyetimizin hüküm süreceği topraklar. Böyle bir sorumlulukla hareket edip, şehirlerimizdeki tarihi ortaya çıkarmamız lazım. Tarihi kurumsallaştıran bir hafızaya sahip olmamız lazım. Kurtuluş Savaşı'nda ecdadımız büyük bir kahramanlık örneği göstermiş ve teknelerle cepheye silah taşımışlar. Trabzonlu kahraman ecdadımız 1924'te TBMM kararıyla İstiklal Madalyası'na layık görülmüştür. Bu da büyük bir gurur vesilesi. Bütün bunlar bu şehrin tarihi. Bu tarihi evlatlarımızın bilmesi lazım. İstiyoruz ki bütün yönleriyle tarihimize vakıf olalım, tarihimizi önce anlayalım, gelecek nesillere anlatalım. Bu hepimiz için bir sorumluluk."

        Her yıl 87'nci Alay gönüllülerini anmayı gelenek haline getireceklerini belirten Genç, Uzunkum Yaşam Alanı içerisinde bu kahramanları kalıcı şekilde yaşatacak bir anıt inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

