        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:45
        Trabzon'da 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan anne Sevda A. (32), oğlu Yiğit Ali A. (2) ile teyze Nazar A. kusma ve bulantı şikayetleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

        İhbar üzerine ailenin yaşadığı eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu 3 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

