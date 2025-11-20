Trabzon'daki Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor.

Hastanede 28 Şubat 2025'te hizmete başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezinde son olarak 57 yaşındaki bir erkek hastaya böbrek nakli yapıldı.

Hipertansiyona bağlı yaklaşık 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve merkeze başvuran hastanın organ nakli için uygun olduğu belirlendi.

Eşinin böbreğini bağışlamak istediğini bildirmesi üzerine uyum testleri yapıldı.

Tetkiklerde dokuların uyumlu çıkmasının ardından Organ ve Doku Nakli Merkezi Müdürü Op. Dr. Coşkun Aydın liderliğindeki ekip, gönüllü olan kadının bir böbreğini eşine nakletti.

Böylelikle hastane bünyesindeki merkezde son yapılan operasyonla, yıl içerisindeki böbrek nakli sayısı 7'yi buldu.

Anadolu Ajansı ekibi, yapılan böbrek naklini görüntüledi.

- "Eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Aydın, AA muhabirine, hastane bünyesindeki Organ ve Doku Nakli Merkezinin Sağlık Bakanlığınca 28 Şubat 2025'te ruhsatlandırıldığını söyledi.

Şu ana kadar 200'ün üzerinde hasta kabul ettiklerini belirten Aydın, "Bu rakam aslında bu hizmetin bölgede ne kadar istenen, özlenen hizmet olduğunu gösterdi. Temmuz ayının içerisinde ilk kadavra vericili böbrek naklimizi başarılı şekilde uyguladık. O günden bugüne kadar da 5'i kadavra, 2'si canlı vericili olmak üzere 7 böbrek naklini başarılı şekilde gerçekleştirdik." dedi.

Aydın, son böbrek naklini 57 yaşındaki erkek hastaya yaptıklarını ifade ederek, "Hastamız yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı ciddi böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Kıymetli eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik. Başarılı operasyonun ardından yoğun bakımda takip sürecimizi gerçekleştirdik. Şu anda alıcı da verici de gayet sağlıklı ve mutlu" diye konuştu.