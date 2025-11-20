Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor.

        Hastanede 28 Şubat 2025'te hizmete başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezinde son olarak 57 yaşındaki bir erkek hastaya böbrek nakli yapıldı.

        Hipertansiyona bağlı yaklaşık 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve merkeze başvuran hastanın organ nakli için uygun olduğu belirlendi.

        Eşinin böbreğini bağışlamak istediğini bildirmesi üzerine uyum testleri yapıldı.

        Tetkiklerde dokuların uyumlu çıkmasının ardından Organ ve Doku Nakli Merkezi Müdürü Op. Dr. Coşkun Aydın liderliğindeki ekip, gönüllü olan kadının bir böbreğini eşine nakletti.

        Böylelikle hastane bünyesindeki merkezde son yapılan operasyonla, yıl içerisindeki böbrek nakli sayısı 7'yi buldu.

        Anadolu Ajansı ekibi, yapılan böbrek naklini görüntüledi.

        - "Eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik"

        Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Aydın, AA muhabirine, hastane bünyesindeki Organ ve Doku Nakli Merkezinin Sağlık Bakanlığınca 28 Şubat 2025'te ruhsatlandırıldığını söyledi.

        Şu ana kadar 200'ün üzerinde hasta kabul ettiklerini belirten Aydın, "Bu rakam aslında bu hizmetin bölgede ne kadar istenen, özlenen hizmet olduğunu gösterdi. Temmuz ayının içerisinde ilk kadavra vericili böbrek naklimizi başarılı şekilde uyguladık. O günden bugüne kadar da 5'i kadavra, 2'si canlı vericili olmak üzere 7 böbrek naklini başarılı şekilde gerçekleştirdik." dedi.

        Aydın, son böbrek naklini 57 yaşındaki erkek hastaya yaptıklarını ifade ederek, "Hastamız yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı ciddi böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Kıymetli eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik. Başarılı operasyonun ardından yoğun bakımda takip sürecimizi gerçekleştirdik. Şu anda alıcı da verici de gayet sağlıklı ve mutlu" diye konuştu.

        Organ bağışının önemine işaret eden Op. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok farklı yöntemlerle organ nakli yapılabiliyor ama bunun en doğrusu kadavra vericili böbrek, karaciğer veya organ naklidir çünkü canlı verici de sağlıklı bir insandan organ alıyorsunuz ama kadavra verici de zaten tıbben hayatı sona ermiş bir insanın organını alıyorsunuz. Toprak olacak bir organı alıyorsunuz, o toprak olacak organ bir insana can olabilir. O yüzden insanların bu konuda daha duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum."

        - "Halkımızın organ bağışına duyarlı olmasını istiyoruz"

        Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Figen Bahça da organ bağışı için şu ana kadar 200'ün üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.

        Başvuru yapan kişilerden 47'sinin aktif listede yer alarak organ beklediğini belirten Bahça, "10 kişiye yönelik canlı nakil için müracaatlarımız oldu. Bunlardan 2 canlı nakilimizi gerçekleştirdik. Şu anda oldukça iyi durumdalar. Kadavra nakil olarak da bölgeden aldığımız böbreklerle toplamda 5 ayrı hastaya umut olduk. Hastalarımızı haftada üç kez girilen diyalizden kurtarmış olduk." ifadelerini kullandı.

        Kadavra bağışlarının Giresun, Ordu ve Artvin'den geldiğini belirten Bahça, "Halkımızın organ bağışına duyarlı olmasını istiyoruz. Organ bağışı kabullerini canlı iken, hayattayken, bir miras olarak bırakmalarını özellikle temenni ediyorum." dedi.

        Bahça, organ bekleyen hastalara umut olmanın önemine işaret ederek, konuya dikkati çekmek ve sayıyı artırmak için hastane olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Google Cloud'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?

        Benzer Haberler

        Trabzonlu yorgancı Mehmet usta, mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyo...
        Trabzonlu yorgancı Mehmet usta, mesleğini 60 yıldır aynı dükkanda sürdürüyo...
        Trabzonsporlu futbolcular milli maçlarda göz doldurdu
        Trabzonsporlu futbolcular milli maçlarda göz doldurdu
        Yüz ölçümü genişleten denize nazır şehir hastanesi inşaatında hummalı çalış...
        Yüz ölçümü genişleten denize nazır şehir hastanesi inşaatında hummalı çalış...
        Tilkileri için yaylayı terk edip şehre gidemiyor
        Tilkileri için yaylayı terk edip şehre gidemiyor
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Rams Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü