Trabzon'daki Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor
MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezi hastalara umut oluyor.
Hastanede 28 Şubat 2025'te hizmete başlayan Organ ve Doku Nakli Merkezinde son olarak 57 yaşındaki bir erkek hastaya böbrek nakli yapıldı.
Hipertansiyona bağlı yaklaşık 3 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve merkeze başvuran hastanın organ nakli için uygun olduğu belirlendi.
Eşinin böbreğini bağışlamak istediğini bildirmesi üzerine uyum testleri yapıldı.
Tetkiklerde dokuların uyumlu çıkmasının ardından Organ ve Doku Nakli Merkezi Müdürü Op. Dr. Coşkun Aydın liderliğindeki ekip, gönüllü olan kadının bir böbreğini eşine nakletti.
Böylelikle hastane bünyesindeki merkezde son yapılan operasyonla, yıl içerisindeki böbrek nakli sayısı 7'yi buldu.
Anadolu Ajansı ekibi, yapılan böbrek naklini görüntüledi.
- "Eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik"
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Aydın, AA muhabirine, hastane bünyesindeki Organ ve Doku Nakli Merkezinin Sağlık Bakanlığınca 28 Şubat 2025'te ruhsatlandırıldığını söyledi.
Şu ana kadar 200'ün üzerinde hasta kabul ettiklerini belirten Aydın, "Bu rakam aslında bu hizmetin bölgede ne kadar istenen, özlenen hizmet olduğunu gösterdi. Temmuz ayının içerisinde ilk kadavra vericili böbrek naklimizi başarılı şekilde uyguladık. O günden bugüne kadar da 5'i kadavra, 2'si canlı vericili olmak üzere 7 böbrek naklini başarılı şekilde gerçekleştirdik." dedi.
Aydın, son böbrek naklini 57 yaşındaki erkek hastaya yaptıklarını ifade ederek, "Hastamız yaklaşık 3 yıldır hipertansiyona bağlı ciddi böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Kıymetli eşinden aldığımız böbreği hastamıza naklettik. Başarılı operasyonun ardından yoğun bakımda takip sürecimizi gerçekleştirdik. Şu anda alıcı da verici de gayet sağlıklı ve mutlu" diye konuştu.
Organ bağışının önemine işaret eden Op. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok farklı yöntemlerle organ nakli yapılabiliyor ama bunun en doğrusu kadavra vericili böbrek, karaciğer veya organ naklidir çünkü canlı verici de sağlıklı bir insandan organ alıyorsunuz ama kadavra verici de zaten tıbben hayatı sona ermiş bir insanın organını alıyorsunuz. Toprak olacak bir organı alıyorsunuz, o toprak olacak organ bir insana can olabilir. O yüzden insanların bu konuda daha duyarlı olmasını özellikle istirham ediyorum."
- "Halkımızın organ bağışına duyarlı olmasını istiyoruz"
Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Figen Bahça da organ bağışı için şu ana kadar 200'ün üzerinde başvuru aldıklarını söyledi.
Başvuru yapan kişilerden 47'sinin aktif listede yer alarak organ beklediğini belirten Bahça, "10 kişiye yönelik canlı nakil için müracaatlarımız oldu. Bunlardan 2 canlı nakilimizi gerçekleştirdik. Şu anda oldukça iyi durumdalar. Kadavra nakil olarak da bölgeden aldığımız böbreklerle toplamda 5 ayrı hastaya umut olduk. Hastalarımızı haftada üç kez girilen diyalizden kurtarmış olduk." ifadelerini kullandı.
Kadavra bağışlarının Giresun, Ordu ve Artvin'den geldiğini belirten Bahça, "Halkımızın organ bağışına duyarlı olmasını istiyoruz. Organ bağışı kabullerini canlı iken, hayattayken, bir miras olarak bırakmalarını özellikle temenni ediyorum." dedi.
Bahça, organ bekleyen hastalara umut olmanın önemine işaret ederek, konuya dikkati çekmek ve sayıyı artırmak için hastane olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.
