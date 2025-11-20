Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi

        Trabzon Sıla İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:07 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Sıla İlim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfınca "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Gazze konusunda bütün dünyanın özgürlük felsefesinin iflas ettiğini söyledi.

        Vali Yıldırım, Gazze'de yaşananlardan sonra İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, hukuk ve özgürlüklerden söz edilemeyeceğini belirterek, "Bunların hiçbiri artık bir anlam ifade etmiyor. Ya da bunlara ayrı anlam yüklemek mecburiyetindeler. O zaman bu kavramları yeniden tanımlayacaklar. Biz şunu görüyoruz ki bu kavramları yeniden tanımlamaya başladıklarında 'bunlar sadece bizim kendi toplumumuz için vardır' biz söyleyebiliriz de onlar söyleyebilir mi, itiraf edebilir mi onu da bilmiyorum doğrusu." diye konuştu.

        - "Filistinliler çok önemli bir bedel ödüyorlar"

        Tarihçi sosyolog Süleyman Gündüz ise Kudüs'ün barış ve esenlik şehri olduğunu, Kudüs'ü adıyla yaşatmak için insanlığın çok fazla mücadele ettiğini dile getirdi.

        Kudüs'teki gerilim ve kaosun dünyayı da etkilediğini ifade eden Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Dünya barışının zembereği Kudüs'te kuruludur. İnsanlık Kudüs üzerinden geleceğine karar verecek, ya barış ya savaş. Ya merhamet iklimi ve adalet, ya kaos ve zulüm. İnsanlık buna karar verecek. Bugün bu karar için ve Kudüs'ü adıyla özdeşleştirmek ve bir barış, esenlik yurdu haline dönüştürebilmek için Filistinliler çok önemli bir bedel ödüyorlar. Zaten bütün insanlığın bugün sınav yerine dönüşmüş olmasının en önemli karşılığı nehirden denize o direnişin ortaya koyduğu değerdir."

        Gündüz, Gazze'nin tarihte insan yaşamının hiç eksilmediği dört şehirden biri olduğunu belirterek, "Müslümanların literatürüne baktığımız zaman üç tane mübarek kılınmış şehir vardır. Mekke celaldir, Medine cemaldir, Kudüs ise kemaldir. Kudüs, insanlığın varabileceği en üst noktadır. Mekke ve Medine Ümmet-i Muhammed'dir. Oysa Kudüs milleti İbrahim'dir. Kudüs bütün inançların özgür ve eşit olarak birlikte yaşadıkları şehrin adıdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

