        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler istişare edildi

        Trabzon'da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon Şubesi öncülüğünde kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:45
        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kentteki bir otelde farklı oda temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin ve şehrin gelişmesi ile hayatın kolaylaşmasına çözüm bulunması için mühendislerin önemine değindi.

        Karaismailoğlu, oda temsilcilerinin şehirde seçilmişler kadar önemli rolü ve görevi olduğunu belirterek, "O yüzden bu ülke hepimizin şehir hepimizin. Sonuçta ülke kaynaklarından ekonomik, verimli ve etkin kullanılması için özellikle sizler gibi yetişmiş meslek odalarının hem ülkedeki yaşanan olaylar ve gelişmeler hem de şehirlerin büyümesi ve gelişmesi için mutlaka her konuda söz sahibi olmanız gerekiyor." dedi.

        Trabzon'da önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımız Türkiye'nin gözbebeği Trabzon için çok önemli projeler geliştiriyorlar ve çok önemli kaynakları şehrimize aktarıyorlar. O yüzden bu kaynakların verimli kullanılması veya şehre daha çok katkı sağlaması için bu tür istişare toplantılarının yapılması çok önemli." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise Trabzon'un geçmişten bugüne kadar önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Bir ülkede bir toplumun sağlıklı yaşayabilmesi için temel ihtiyaçları vardır. Barınma bir ihtiyaçtır ama bu barınmayı sağlarken, çarpık bir yerleşmeye müsaade etmemek lazım." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de özellikle şehre yapılacak yatırımlar noktasında teknik kesimin görüşlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Genç, bundan sonrada bu düşünceyle hareket edeceğini ifade ederek, "Bu şehri daha yaşanılabilir kılmak, bu şehre daha fazla değer katmak, daha tercihe şayan bir şehir haline getirmek için hep beraber gayret edelim." dedi.

        Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak da toplantı hakkında bilgi vererek, şehir için yapılan projelere ellerinden geldiğince katkı sunmaya çalıştıklarını, yapımı devam eden projelerle ilgili istişare yapmak istediklerini belirtti.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşma yaptığı toplantıya katılan oda temsilcileri de kentte yapılan ve yapımına devam edilen projelere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

