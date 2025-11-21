Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

        ENES SANSAR - Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, bu yıl ilk kez katılacağı 23 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ENES SANSAR - Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, bu yıl ilk kez katılacağı 23 Yaş Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Yaklaşık 5 yıldır Trabzon'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde şampiyonalara hazırlanan Trabzon Üniversitesi Antrenörlük Bölümü birinci sınıf öğrencisi Esmaül Hüsna, 21-29 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek şampiyonada ringe çıkacak.

        Henüz 13 yaşındayken boks yapan kardeşinin antrenmanına giden ve antrenörün kendisini boksa davet etmesiyle spora başlayan Esmaül Hüsna, bir aylık çalışmayla katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu.

        Boksa devam edip çeşitli kategorilerde şampiyonalara katılan Esmaül Hüsna, aradan geçen sürede Türkiye birincilikleri, Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü gibi başarılar elde etti.

        Esmaül Hüsna Babat, AA muhabirine, boksta yolun çok başında olduğunu, Türkiye'ye büyük gururlar yaşatmak istediğini söyledi.

        Boksa başarıyla başladığını ve ilk turnuvasında Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getiren Esmaül Hüsna, "13 yaşında katılmıştım ve bir ay kadar kısa sürede hazırlanabilmiştim. Ondan sonra da Türkiye şampiyonluğu aldım. Yıldızlarda Avrupa ikinciliğim, gençlerde dünya üçüncülüğüm var." ifadelerini kullandı.

        - "İkincilik veya üçüncülük istemiyorum"

        Esmaül Hüsna Babat, TOHM'un kendisine çok şey kattığını, hem eğitimine hem de antrenmanlarına daha iyi adapte olduğuna işaret etti.

        Milli takım kadrosunda her zaman birinci olmayı hedeflediğini vurgulayan Esmaül Hüsna, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aslında tam istediğim hedefe ulaştığımı söyleyemem, çünkü şampiyonluklar istiyorum. Özellikle yurt dışında ikincilik veya üçüncülük istemiyorum. Daha önümde çok büyük bir süreç duruyor. Bu süreçte olimpiyatlara katılma hedefim var. Onunla beraber Avrupa'da ve dünyada şampiyon olmayı hedefliyorum. İnşallah bunlara tek tek gitmek istiyorum."

        Esmaül Hüsna Babat, en büyük hayalinin olimpiyatlarda başarı yakalamak olduğuna dikkati çekerek, "Buradaki çalışmalarımı beğeniyorum. Yaklaşık 5 yıldır başarılı bir sporcu oldum. Kendime bir şeyler kattım, boksum da ilerledi. İnşallah burada böyle devam edersem şampiyonluklarım artacak. Olimpiyatlarda şampiyonluk istiyorum." dedi.

        Boksun öğrenilmesi zor bir spor dalı olmasına rağmen keyifli yanlarının bulunduğunu vurgulayan Esmaül Hüsna, kadınları savunma sporlarını öğrenmeye davet etti.

        - "Hedefi her zaman şampiyonluk olmuştur"

        Boks Genç Milli Takım ve TOHM antrenörü Muhammet Çat ise yaklaşık 5 yıldır Esmaül Hüsna Babat'ı çalıştırdığını, kendisinden daha büyük başarılar beklediğini söyledi.

        Sporcusunun daha başarılı sonuçlar alacağına inandığını aktaran Çat, "Esma burada Türkiye şampiyonu ve 4 yıldır gittiği Türkiye şampiyonalarının hiçbirinde yenilmedi. Hedefi her zaman şampiyonluk olmuştur. Avrupa'da da madalyalar aldı." dedi.

        Çat, TOHM'un her sporcu için iyi bir şans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Burası bakanlığımızın projesi, her sporcu için bir artı katmıştır. Esma da bunlardan biri. Burada iyi beslenip iyi dinlenip iyi antrenman yapabiliyoruz. Kendi illerinde bu imkanları herkes bulamıyor. Bir durum olduğunda antrenmanlara gidip gelmeyebilir ama burada öyle bir durum yok. Burada devletimizin verdiği imkanları kullanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun sporcularımıza ivme kazandırıyor."

        Sporcusunun ring dışında da örnek bir duruş sergilediğini vurgulayan Çat, "Ailesinin inanılmaz güzel yetiştirdiği bir sporcumuz, terbiyeli bir kızımız. Çok da mütevazi bir sporcumuz. Bu yıl antrenörlük bölümünü kazandı. İnşallah gelecekte önündeki sporculara bizim yaptığımız işi yaparak kendi gibi sporcular yetiştirir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez p...
        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez p...
        Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar uyarıyor P...
        Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar uyarıyor P...
        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi
        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi
        Başkan Ahmet Metin Genç: "Yeni dünya düzenini gençlerimiz sağlayacak"
        Başkan Ahmet Metin Genç: "Yeni dünya düzenini gençlerimiz sağlayacak"
        Okay Yokuşlu: "Zirve yarışından kopmak istemiyoruz"
        Okay Yokuşlu: "Zirve yarışından kopmak istemiyoruz"
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü