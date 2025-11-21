Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez puansız ayrıldı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:04
        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez puansız ayrıldı
        Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

        Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. hafta Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlubiyet ayrıldı.

        Trabzonspor, 7. hafta İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken 11. hafta Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

        - 2 puan ortalaması var

        Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti.

        İstanbul takımları karşısında bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

        - Tekke ile ilk maçında Başakşehir'i mağlup etmişti

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon göreve başladığı ilk maçta RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşmıştı.

        Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi önünde 3-0 kazanarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

