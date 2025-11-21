Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Günleri okurlara kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Günleri okurlara kapılarını açtı.

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Yenimahalle Fuar Alanı'nda 76 yayınevi ve 180 yazarın katılımıyla organize edilen etkinlikte, son dönemde dijitalleşmenin etkisiyle kitaba olan ilginin azaldığını söyledi.

        Karaismailoğlu, hedefi bulunan gençlerin mutlaka kitap okuması gerektiğine işaret ederek, "İnşallah sizler de memleketimize hizmet eden birer birey olarak en iyi eğitimleri alıp, en güzel sosyal aktivitelerle kendinizi yetiştireceksiniz." dedi.

        Fuarın önemli bir kültür programı içerdiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bunlar çok kıymetli işler. Bizler bu kadim şehre hizmet eden bireyler olarak şehrimizin hem teknik hem de sosyal anlamda gelişmesi için bunları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel günler hep birlikte olacak." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ise kitapların toplumların hafızası ve medeniyetlerin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

        Her kitabın yeni dünyanın kapısını araladığını ifade eden Hökelekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Her yazar okurlarına başka bir ufuk sunar. Kültürel ve entelektüel gelişmişliğin en güçlü göstergesi, kitabın toplum hayatındaki yeridir. Bu anlamda kitap fuarları sadece birer etkinlik değil, şehirlerin düşünce hayatını besleyen, genç nesillere yön veren, kültürü canlı tutan çok önemli buluşmalardır. Kıymetli misafirler, günümüz dünyasında bilgi hem bireylerin hem de toplumların en stratejik yüzüdür. Bilginin üretildiği, öğrenildiği ve paylaşıldığı her ortam, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bu nedenle kitapla güçlü bağ kurmuş nesiller yetiştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise gençlerin çok daha fazla bilgiye ve donanıma sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onun için geçen yıl Kitap Günleri'nin ilkini yaptık. 220 bin vatandaşımız, gencimiz buradan istifade etti. Bu yıl sayı daha da artacak. Her yıl bu faaliyeti inşallah gerçekleştireceğiz. Çok değerli yazarlarımız, yayınevlerimiz var. Bu faaliyeti gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

        Genç, fuarın 30 Kasım'a kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap'ın da katkı verdiği fuar açılışına, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı
        Trabzon 2. Kitap Günleri başladı
        Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
        Milli boksör Esmaül Hüsna Babat, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
        Karadeniz son 35 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşıyor Hamsi yaklaşık 1...
        Karadeniz son 35 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşıyor Hamsi yaklaşık 1...
        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez p...
        Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke ile İstanbul ekipleri karşısından 1 kez p...
        Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar uyarıyor P...
        Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar uyarıyor P...
        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi
        Trabzon'da "İnsanlığın Sınandığı Yer: Gazze" konferansı düzenlendi