Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Yomra ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gülyurdu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, İstanbul'a Savic olmadan gitti
        Trabzonspor, İstanbul'a Savic olmadan gitti
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Trabzonspor, Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, Başakşehir maçı için İstanbul'a gitti
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konu...
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'nde konu...
        Dervişoğlu: İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk
        Dervişoğlu: İYİ Parti'yi Türkiye'yi yönetmek için kurduk
        Trabzonspor, 5 eksikle İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, 5 eksikle İstanbul'a gitti