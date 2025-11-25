Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kalkan balığının sürekliliği için 28 yılda 120 bin yavruyu Karadeniz'e bıraktılar

        DUYĞU AVUNDUK - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE), kalkan balığının doğal stoklarını desteklemek ve üretimini artırmak amacıyla 28 yıldır sürdürülen çalışmalarla Karadeniz'e yaklaşık 120 bin yavru salımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalkan balığının sürekliliği için 28 yılda 120 bin yavruyu Karadeniz'e bıraktılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE), kalkan balığının doğal stoklarını desteklemek ve üretimini artırmak amacıyla 28 yıldır sürdürülen çalışmalarla Karadeniz'e yaklaşık 120 bin yavru salımı yapıldı.

        SUMAE Yetiştiricilik Bölüm Başkanı Dr. Atife Tuba Beken, AA muhabirine, enstitüde kalkan balıklarına yönelik çalışmaların ilk kez 1997'de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı desteğiyle başlatıldığını belirtti.

        Beken, TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) desteğiyle sürdürülen çalışmaların bugüne kadar farklı projelerle devam ettiğini, son 3 yıldır da Kalkan Balığı Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi'nin sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Takibini yapmak üzere markaladıkları kalkanları kayıt altına alarak denize bıraktıklarını ifade eden Beken, bu sayede biyolojik verilere kolaylıkla ulaşabildiklerini vurguladı.

        Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kalkan balığının doğal stoklarında azalma eğilimi görüldüğüne dikkati çeken Beken, "Doğaya salınan balıkların yaptıkları göç yollarını, büyüme parametrelerini ve doğaya uyum sağlayıp sağlamadığını markalama, etiketlendirmeyle takip etmiş oluyoruz. Proje çalışmalarında günümüze kadar yaklaşık 120 bin kalkan balığı doğaya bırakılmıştır." diye konuştu.

        - "Uzun vadede doğal stokları destekleyecek"

        Beken, yaptıkları çalışmaları su ürünleri mühendisleri, veterinerler ve destek personellerinden oluşan 11 kişilik uzman ekiple sürdürdükleri bilgisini vererek, şunları paylaştı:

        "Burada kalkan balıkları stoklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin yanında bizim yaptığımız çalışmalar da kısa vadede değil, yaptığımız proje çalışmaları avcılığı destekleyecek bir proje olmamasına rağmen uzun vadede doğal stokları destekleyecek, katkı sunacaktır. Doğaya adapte olan kalkanlar, avcılık boyuna geldiğinde bölgesel olarak balıkçılara da ekonomik katkıda bulunmuş oluyor."

        Kalkana yönelik çalışmaların 28 yıldır kesintisiz devam ettiğine dikkati çeken Beken, "Ülkemizde kalkan üretimi sadece enstitümüzde gerçekleşmektedir. Dünyada bu türü üreten sayılı ülkeler arasında yer almaktayız. Bu da bizi farklı kılıyor." dedi.

        Dr. Beken, sağımların ardından üretim sürecine başlanan kalkanların minimum 10 gram ağırlığa geldiğinde Karadeniz'e salındığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        İmamoğlu iddianamesi kabul edildi!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında puanları topluyor
        Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında puanları topluyor
        Trabzonspor Fatih Tekke ile zirve yolunda
        Trabzonspor Fatih Tekke ile zirve yolunda
        3 bin 200 rakımdaki Kırklar Mescidi yandı
        3 bin 200 rakımdaki Kırklar Mescidi yandı
        Trabzon'dan dünyaya can salı ihracatı Kadın emeğiyle üretilen can salları ç...
        Trabzon'dan dünyaya can salı ihracatı Kadın emeğiyle üretilen can salları ç...
        "Uçurumdaki mescit"te çıkan yangın hasara neden oldu
        "Uçurumdaki mescit"te çıkan yangın hasara neden oldu
        Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu 3 bin metredeki mescid yörede...
        Kırklar Dağı Mescidi çıkan yangında kül oldu 3 bin metredeki mescid yörede...