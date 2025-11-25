Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Visca, ameliyat edildi

        Giriş: 25.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:56
        Trabzonspor'da Visca, ameliyat edildi
        Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Edin Visca, ameliyat edildi.

        Trabzonpor Sağlık Kurulu Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Edin Visca'nın ameliyatına ilişkin açıklamada bulundu.

        Beşir, "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

