KTÜ Tıp Fakültesinin ilk kadın beyin cerrahı görev başında

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da Opr. Dr. Yağmur Kurak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görev yapan ilk kadın beyin cerrahı olarak hastaların hayatına dokunuyor.

Çocukluğunu sık sık hastalanması nedeniyle hastane koridorlarında geçiren Kurak, o günlerde doktor olmaya karar verdi.

Eğitim hayatı boyunca doktorluk hayalinden vazgeçmeyen Kurak, 2013'te KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Bir süre Kıbrıs'ta eğitimine devam eden Kurak, daha sonra Konya'daki bir üniversiteye, ardından da Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı.

Tıp eğitimi boyunca beyin cerrahı olmayı hedefleyen Kurak, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazanarak, KTÜ Tıp Fakültesinde beyin cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı.

Uzmanlık eğitimini bu yıl bitiren Kurak, KTÜ Tıp Fakültesinde 42 yıl önce kurulan Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinin ilk kadın beyin cerrahı uzmanı oldu.

- "Doktor dışında başka bir şey olmak istediğimi hatırlamıyorum"

KTÜ Farabi Hastanesindeki ameliyathanede hayat kurtarmak için özveriyle çalışan Opr. Dr. Yağmur Kurak, AA muhabirine, ailesinde doktor olmak istediğini söyledi. Çocukluğunun hastanelerde geçtiğini belirten Kurak, "Sürekli hastanelere gidip gelen bir çocuktum. Uzun süreli hastane yatışlarım da olurdu. Doktor dışında başka bir şey olmak istediğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım ilk andan itibaren doktor olmak istiyordum." dedi. Kurak, eğitim hayatını da ona göre şekillendirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep tıp okumak istemiştim. Sonra kazandım, Tıp Fakültesine KKTC'de başladım. Biraz gezmeli eğitim öğretim sürecim oldu. Kıbrıs'tan Konya'ya yatay geçiş yapmıştım, oradan da buraya geldim. Trabzon'da son 3 senemi okudum ve KTÜ Tıp Fakültesinden mezun oldum." - "Mucizevi şeyleri görmek beni daha da motive etti" Hareketli şeylerin içerisinde olmayı sevdiğini anlatan Kurak, "Bölüme de ortama da çok alıştım. Yapabileceğim bir şey olduğunu fark ettim. Hareketli olması, doğru yerde doğru şeyler yapıldığında hastaya çok majör faydalar sağlanabiliyor. Bunları görmek çok güzel." diye konuştu.

Kurak, beyin ve sinir cerrahisinin iki uçlu bölüm olduğuna işaret ederek, mucizevi şeyleri görmenin kendisini daha da motive ettiğini dile getirdi. Seçtiği branş dolayısıyla çevresinden eleştirel yorumlar aldığını belirten Kurak, "İnsanlar 'yapamazsın' dedikçe benim iyice ilgim, sevgim arttı. Şu an herkes memnun. Ben zaten çok memnunum, isteyerek gelmiştim." dedi. Bölümde kendinden önce kadın cerrah olmadığını ifade eden Kurak, kendisinden sonra kadın doktorların beyin cerrahisi uzmanı olmak için bölüme gelmeye başladığını kaydetti. İyi bir beyin cerrahı olmak istediğini dile getiren Kurak, "Her fırsatta kendimi geliştirip daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum." diye konuştu. - "Yağmur Hanım ilk kadın uzmanımız oldu" KTÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Çakır da Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünün asistanlığının zor olduğunu söyledi.