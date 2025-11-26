Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" paneli yapıldı

Trabzon'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" konulu panel gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ocak, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezindeki panelde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın sosyal anlamda olumsuzluğa doğru gittiğini dile getiren Ocak, "Sosyal bir afet yaşadığımız yönünde bir tespitim var. Bu kavramın farkında olan kişi sayısı çok az. Kurumlar ve kişiler bazı şeylerin farkında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olaya sosyal afet bilinci ile yaklaşılmadığını görüyorum." ifadesini kullandı.

Bireysel olarak kişilerin üzerine düşeni yeterince yerine getiremediğini belirten Ocak, kişilerin bilinçli davranması gerektiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Tolunay Bayraktar Kayacı da ısrarcı takip konusunda sunum yaptı.

Son zamanlarda dijital şiddetle beraber ısrarlı takibin arttığına değinen Kayacı, şöyle devam etti: