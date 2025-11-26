Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" paneli yapıldı

        Trabzon'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" konulu panel gerçekleştirildi.

        26.11.2025 - 17:23
        Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" paneli yapıldı
        Trabzon'da, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Akademiden Topluma Ortak Sorumluluk" konulu panel gerçekleştirildi.

        Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ocak, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezindeki panelde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Dünyanın sosyal anlamda olumsuzluğa doğru gittiğini dile getiren Ocak, "Sosyal bir afet yaşadığımız yönünde bir tespitim var. Bu kavramın farkında olan kişi sayısı çok az. Kurumlar ve kişiler bazı şeylerin farkında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olaya sosyal afet bilinci ile yaklaşılmadığını görüyorum." ifadesini kullandı.

        Bireysel olarak kişilerin üzerine düşeni yeterince yerine getiremediğini belirten Ocak, kişilerin bilinçli davranması gerektiğini kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Tolunay Bayraktar Kayacı da ısrarcı takip konusunda sunum yaptı.

        Son zamanlarda dijital şiddetle beraber ısrarlı takibin arttığına değinen Kayacı, şöyle devam etti:

        "Israrlı takip, şiddet türlerinin bir ya da birden fazlasını içinde barındıran daha yıpratıcı süreçtir. Fiziksel şiddetin tespiti daha kolay. Çünkü mağdurun vücudu belirti veriyor. Daha sık maruz kalınan psikolojik ve duygusal şiddetin tespiti çok daha zor. Ne yazık ki mağdurlarımız bu şiddet davranışının en başında çeşitli mekanizmaları harekete geçirme eylemi içerisine girmiyorlar."

        Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Gayretli Aydın ise kadına yönelik şiddetin dijital yüzüne ilişkin sunum yaptı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Güleycan Akgöz de kadına yönelik şiddetin psikolojik yönü ve doğru bilinen yanlışlar hakkında konuştu.

        KTÜ, Avrasya Üniversitesi, KADEM ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen panelin ikinci oturumunda, KADEM Kurul Başkanı Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Aydınlı ile Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Burak Bayrak da sunum gerçekleştirdi.

