Trabzon'da 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Teknede yapılan aramada 7 bin 99 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığının "TCSG-83" botu ile Sürmene ilçesi açıklarında bir tekneye operasyon düzenlendiği belirtildi.

