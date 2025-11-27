Habertürk
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi

        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "Akçaabat'ın Yaşayan Tarihi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:45
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "Akçaabat'ın Yaşayan Tarihi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat'ın ilçe oluşunun 139. yılı etkinlikleri kapsamında Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde söyleşi düzenlendi.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, burada yaptığı konuşmada, ilçe tarihine sahip çıkmanın ve bu bilinci yeni nesillere aktarmanın önemine değindi.

        Karadeniz'in en köklü yerleşim yerlerinden Akçaabat'ın kültür, sanat ve sporla ön plana çıktığını belirten Ekim, "Akçaabat Belediyesi olarak kültürümüze, sanatımıza ve tarihimizi yaşatan her değere sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ekim, programa katkı sunan yazar ve sporculara teşekkür etti.

        Tarihçi Kadir Topal'ın yönettiği söyleşide, araştırmacı-yazar Osman Baş, Mustafa Yazıcı ve Mustafa Durmuş ile Sebat Gençlik Spor'un efsane futbolcularından Vedat Durna, ilçenin geçmişine ilişkin bilgi paylaştı.

