Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50, istavrit 100, somon 250 ila 300, palamudun tanesi 150, barbun 350, levrek ve çipura 450 ila 500, tirsi ise 150 liradan satılıyor.

        Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, son yılların en yoğun hamsi sezonunun bu yıl gerçekleştiğini söyledi.

        Trabzonluların hamsiye ilgi göstermeye devam ettiklerini dile getiren Memiş, "40 yıldır bu meslekteyim, bu seneki gibi bol hamsi görmedim. Somon, çupra ve levreğimiz var. Fiyatlar normal, 250 ila 500 lira arasında fiyatları değişiyor. Ama istavrit ve hamsi ucuz." diye konuştu.

        Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Şu an piyasada ekonomik olarak en uygun hamsi. İki kilo hamsiyle bir aile rahatlıkla karnını doyurur. Onun için hem halka hem de bize yarıyor." dedi.

        Çoğalmış, ayrıca istavritin 100, mezgidin ise kilogramının 300 liradan satıldığını kaydetti

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Kasım ayı Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
        Trabzon'da Kasım ayı Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
        Boşanma aşamasındaki kocasından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın tedavi altı...
        Boşanma aşamasındaki kocasından bıçaklı saldırıya uğrayan kadın tedavi altı...
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan evi onarılan yaşlı kadına ziyaret
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan evi onarılan yaşlı kadına ziyaret
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi
        Akçaabat'ta söyleşi gerçekleştirildi
        Trabzon'da Esentepe Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor
        Trabzon'da Esentepe Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor
        TÜRSAB Başkanı Tuna'dan TTSO'ya ziyaret
        TÜRSAB Başkanı Tuna'dan TTSO'ya ziyaret