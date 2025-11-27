Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yeşilay heyetinden Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret

        Yeşilay yöneticilerinin yer aldığı heyet, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:49
        Yeşilay heyetinden Trabzon Valisi Yıldırım'a ziyaret
        Yeşilay yöneticilerinin yer aldığı heyet, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Yeşilay Genel Merkez İdari ve Teknik İşler Direktörü Mustafa Doğru, Paydaş İlişkiler Direktörü Ersan Ulusan, Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Kiraz ve Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir'i makamında kabul etti.

        Doğru, Vali Yıldırım'a Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları, projeler ve kurumlar arası işbirlikleri hakkında bilgi sundu.

        Vali Yıldırım, toplum sağlığını koruma noktasında Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinerek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Heyet daha sonra ​Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ziyarette bulundu.

        Ziyarette, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen ile KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

