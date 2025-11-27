Habertürk
        Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti

        Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 27.11.2025 - 22:32
        Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.

        Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

        Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.

