Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti
Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.
