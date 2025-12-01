Trabzonspor'da Onuachu, ilk forma giydiği sezondaki performansına şimdiden yaklaştı

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan ve bu sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 14 haftaya 11 gol sığdırarak şimdiden ilk sezonundaki performansına yaklaştı.

İlk sezonunda 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise geride kalan haftada 0,78 ortalama ile maçlarını oynuyor.

İlk sezonunda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma istikrarı yakalayamayan Onuachu, bu sezon tüm maçlarda forma giyerek bu alanda da öne çıkan isimlerin başında geldi.

- Gol krallığında zirvede

Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı.

İlk 14 haftayı bu alanda zirvede kapatan Nijeryalı oyuncuyu 10 golle RAMS Başakşehir'den Shomurodov, takip etti.

- Gollerin yüzde 44'üne imza attı Onuachu, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza attı. İlk 14 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, Nijeryalı oyuncu 11 gol ile gol yükünü çeken isim oldu. Golcü oyuncu, ligde kalan 20 haftada 4 gol atması halinde ilk sezonundaki performansını da yakalamış olacak. - Onuachu'nun golleri Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydederken, 1-1 biten ligin 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti. Nijeryalı santrfor, 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 8. haftadaki 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 9. haftada 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti. Daha sonra 12. haftada 1-1'lik Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 13. haftada RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1, Papara Park'ta son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında 2 gol kaydetti.