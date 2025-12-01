Habertürk
        Trabzonspor'da Onuachu, ilk forma giydiği sezondaki performansına şimdiden yaklaştı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan ve bu sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:15
        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan ve bu sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklere adeta hayat veren isim oldu.

        Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da ligde 21 maçta 15 gol kaydeden Nijeryalı santrfor, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ilk 14 haftaya 11 gol sığdırarak şimdiden ilk sezonundaki performansına yaklaştı.

        İlk sezonunda 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise geride kalan haftada 0,78 ortalama ile maçlarını oynuyor.

        İlk sezonunda sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma istikrarı yakalayamayan Onuachu, bu sezon tüm maçlarda forma giyerek bu alanda da öne çıkan isimlerin başında geldi.

        - Gol krallığında zirvede

        Onuachu, gol krallığında 11 gol ile ilk sırada yer alırken ligde önemli isimleri geride bırakmayı başardı.

        İlk 14 haftayı bu alanda zirvede kapatan Nijeryalı oyuncuyu 10 golle RAMS Başakşehir'den Shomurodov, takip etti.

        - Gollerin yüzde 44'üne imza attı

        Onuachu, ligde takımının gollerinin de yüzde 44'üne imza attı.

        İlk 14 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran Karadeniz ekibinde, Nijeryalı oyuncu 11 gol ile gol yükünü çeken isim oldu.

        Golcü oyuncu, ligde kalan 20 haftada 4 gol atması halinde ilk sezonundaki performansını da yakalamış olacak.

        - Onuachu'nun golleri

        Onuachu, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü kaydederken, 1-1 biten ligin 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da goller atarak takımına gol katkısı sunmaya devam etti.

        Nijeryalı santrfor, 7. haftada Trabzonspor'un deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol, 8. haftadaki 4-0'lık Zecorner Kayserispor ve 9. haftada 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında da birer gol kaydetti.

        Daha sonra 12. haftada 1-1'lik Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 13. haftada RAMS Başakşehir ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada 1, Papara Park'ta son oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında 2 gol kaydetti.

        Böylelikle Trabzonspor Onuachu'nun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı, ligde 31 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 21 puan elde etti.

        - 39 maçta 28 gol

        Onuachu, bugüne dek Trabzonspor formasıyla 39 resmi karşılaşmada 28 gole imza attı.

        2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, bu sezon da 14 mücadelede 11 gol kaydetmeyi başardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

