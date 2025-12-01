Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı takibine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 6 kişiyi yakaladı.
Olayla ilgili 4 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
