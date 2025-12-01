Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Gazze yararına rölyef sergisi açıldı

        Trabzon'da Rölyef sanatçısı Asiye Satıroğlu, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere sergi açtı.

        Giriş: 01.12.2025 - 13:42 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:42
        Trabzon'da Gazze yararına rölyef sergisi açıldı
        Trabzon'da Rölyef sanatçısı Asiye Satıroğlu, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere sergi açtı.

        Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Beder, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, AK Parti Yomra ilçe Başkanı Aydoğan İskender ile vatandaşlar katıldı.

        Beder, sanatçı Satıroğlu'nu kutlayarak serginin hayırlı olmasını diledi.

        Sanatçının 55 eserinin bulunduğu sergi, 6 Aralık Cumartesi'ye kadar ziyarete açık olacak.

