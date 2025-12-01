Trabzon'da Gazze yararına rölyef sergisi açıldı

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Beder, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, AK Parti Yomra ilçe Başkanı Aydoğan İskender ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.