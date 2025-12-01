Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da asayiş uygulamaları

        Trabzon'daasayiş uygulamalarında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:59 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:59
        Trabzon'da asayiş uygulamaları
        Trabzon'daasayiş uygulamalarında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ve Şalpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, 8 şüpheli üzerinde arama yaptı.

        Şüphelilerde, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 7 şarjör, 103 fişek ve 10 tüfek fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

