Trabzon'da asayiş uygulamaları
Trabzon'daasayiş uygulamalarında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Ortahisar Emniyet Müdürlüğü, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ve Şalpazarı Emniyet Amirliği ekipleri, 8 şüpheli üzerinde arama yaptı.
Şüphelilerde, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 7 şarjör, 103 fişek ve 10 tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
