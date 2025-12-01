Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza

        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:37
        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza
        Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Bu kişilere 36 bin 988 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 8 bin 100 liraya da el konuldu.

        Ayrıca işletme sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

