Milli boksör, Avrupa şampiyonu babasının olimpiyat hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

ENES SANSAR - Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü 15 yaşındaki milli boksör Nisa Kaya, babası eski milli boksör Savaş Kaya'nın olimpiyatlara katılma hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi Nisa, ailesi ve akrabalarının büyük çoğunluğunun gönül verdiği boksta 3 yıl önce müsabakalara katılmaya başladı.

Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'üncü olan Nisa, yıldız kadınlar kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Genç sporcu, aldığı başarılı sonuçların ardından 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak 16 kişilik Yıldız Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Boksa severek başladığını belirten Nisa, AA muhabirine, kendisini her geçen gün daha fazla geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Yeni başarılar kazanabilmeyi amaçladığını belirten Nisa, "2024'de Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 70 kiloda üçüncü oldum. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na katılıyorum. Takım olarak hedefimiz altın madalya." dedi.

Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yaklaşık bir aydır kampta olduklarını dile getiren Nisa, milli takım antrenörleriyle beraber daha da çok çalıştığını ifade etti. Nisa, Trabzon'da çalışmanın kendisi ve diğer takım arkadaşlarına ayrı bir motivasyon sağladığına işaret ederek, "Burada çalışan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ablalarımız gibi bizler de aynı salonda çalışıyoruz. Onların hedefleri neyse bizim hedeflerimiz de onlar gibi bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak." diye konuştu. - "Babamın olimpiyat hayalini ben gerçekleştirmek istiyorum" Türkiye ve Avrupa şampiyonu, eski milli boksör babası Savaş Kaya'nın kendisine ilham verdiğini vurgulayan Nisa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Babam 15 kez Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları ikincisi, üniversiteler arası dünya üçüncüsü olmuş. Babamın olimpiyat hayalini ben gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerimde ilk önce milli sporcu olmak vardı, hemen oldum. Ardından Avrupa'da derece yapmak vardı, üçüncü oldum. İnşallah bu yıl hayalim Avrupa şampiyonu olmak. İlerleyen yıllarda da dünya şampiyonu olmak, olimpiyatlarda oynamak, ablalarımız gibi güzel dereceler yapmak istiyorum."