        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da öğrencilerin akademik eğitimi için başlatılan proje tanıtıldı

        Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneğince oluşturulan "Güvenli Eğitim Ortamları: Yabancı Uyruklu Çocukların Sosyal ve Akademik Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:30 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:34
        Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneğince oluşturulan "Güvenli Eğitim Ortamları: Yabancı Uyruklu Çocukların Sosyal ve Akademik Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı ve dernek başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2012'de kurulan derneğin eğitime yönelik faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

        Prof. Dr. Demircioğlu, göçmen çocukların eğitime erişimini artırmak ve güvenli okul ortamlarını oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Projenin öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan üç ayağının bulunduğunu dile getiren Demircioğlu, Türkiye'deki eğitim olanakları konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gibi hedeflerinin olduğunu vurguladı.

        Toplantıya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

