Trabzon'da öğrencilerin akademik eğitimi için başlatılan proje tanıtıldı

Projenin öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan üç ayağının bulunduğunu dile getiren Demircioğlu, Türkiye'deki eğitim olanakları konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gibi hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı ve dernek başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2012'de kurulan derneğin eğitime yönelik faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.