Trabzonspor'da "bordo-mavi başarı" birlikteliği

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarların Trabzonspor'un başarısı, şampiyonluk ve kupaları düşündüğünü ifade ederek "İnanın bizim de aklımızdan başka hiçbir şey geçmiyor. Elimizden ne geliyorsa maddi, manevi bu kulüp için harcıyoruz, yapıyoruz. Tüm şartları sonuna kadar zorluyoruz." dedi.

Doğan, Şalpazarı Belediyesi Hasan Hüseyin Cengiz Toplantı Salonu'nda taraftarlarla bir araya geldiği programda, hem ekonomik hem sportif anlamda sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

Tek hedeflerinin başarı olduğunu vurgulayan Doğan, "Trabzonspor'un çıkarları için ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa her yerde sonuna kadar söyledik ve arkasında durduk." diye konuştu.

Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin gelişinden sonra yeni yapılanma sürecinin başladığını anlatarak "Fatih Tekke ve ekibini tebrik ediyorum. Mesailerinin çok büyük kısmını kulüpte geçiriyorlar. İnanılmaz mesai veriyorlar ve karşılığını sonuna kadar aldılar. Ben çok daha başarılı günler göreceğimizden de eminim." ifadelerini kullandı.

Taraftarların Trabzonspor'un başarısı, şampiyonluk ve kupaları düşündüğünü aktaran Doğan, "İnanın bizim de aklımızdan başka hiçbir şey geçmiyor. Elimizden ne geliyorsa maddi, manevi bu kulüp için harcıyoruz, yapıyoruz. Tüm şartları sonuna kadar zorluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Doğan, rakip kulüplerin bütçesinin, kendi bütçelerinin 10 katı olduğuna işaret eden Doğan, "Trabzonspor'un hayatında bir gerçek var, her zaman paraya karşı emeğin savaşını verdi. Böyle geldi bugünlere. Dolayısıyla biz bu savaşı vermeye hazırız yani buna idmanlıyız. Bu yıl da bu böyle olacak, yine emeğe karşı paranın savaşı olacak." Oyuncuların Trabzonspor'a isteyerek gelmesinin başarının formülü olduğunu dile getiren Doğan, taraftarlara şöyle seslendi: "Lütfen takımınızın yanında olun. Biliyorum mevcut şartlar zor, gelmek, gitmek zor ama Trabzonspor belli bir yola girdi. Hep beraber geliyoruz. Önceden sayın Fatih Tekke'nin dediği gibi, herkesin aklında, sizlerin de aklında muhakkak 'Bu takım nasıl gider, nereye gider?' sorusu var. Çünkü çok yeni, çok genç bir takım. O durumdan, artık herkes için umut olan, belli şeyleri yapan bir takım haline geldi. Dolayısıyla sizlerden ricam şu, lütfen sonuna kadar, sonuçlar ne olursa takımımıza sahip çıkalım. Bu sene için geçerli değil. Başkanlar, yöneticiler, teknik kadro, oyuncular gider, gelir fark etmez. Tek bir şey var, bu şehir, bu duygu devam ettiği müddetçe Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Sizlerden tek ricam bu."

- "İnşallah Beşiktaş maçında güzel sonuçla yolumuza devam edeceğiz" Trabzonspor'un yeni bir yol yürüdüğüne işaret eden Doğan, "Trabzon şehri Trabzonspor'un yanında durduğu müddetçe, Trabzonspor her zaman zirve yarışının içerisinde olur inşallah. Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Artık yeni bir yol yürünüyor. Bu yolun sonunda inşallah Trabzonspor her zaman zirvede olur. Nerede olur? Onu hep beraber göreceğiz. Bu yıl olmazsa seneye olur. Başka bir konuya geçmemiz lazım artık yani bu mücadeleyi başka şekilde vermemiz lazım. Oyuncularımız, hocamız çok çalışıyor. Taraftarımız da takımına sahip çıkıyor. Biletler bitti. İnşallah Beşiktaş maçında güzel sonuçla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Doğan, yarın yapılacak Genel Kurulda iki projeyi açıklayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bir tanesiyle alakalı, Emlak Konut'la anlaşmamız 'bitti' diyebilirim yani artık şu an imzada. Belki yarına da yetişebilir. Onun dışında, yine stadın yan tarafından çok önemli bir yaşam alanı projesi olacak. Onu da yarın açıklayacağız. Bunları biz satmayacağız. Kiralama yöntemiyle Trabzonspor'a kalıcı gelir getirecek projeler. 60-80 milyon avro arasında yıllık gelir bekleniyor bunlardan. Yapılacak olan sunumlar ve projeksiyon da bu yönde. İnşallah bir an önce bu projeleri devreye alıp Trabzonspor'u mali olarak da rahatlatmak gerekiyor. O zamana kadar da üzerimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz. Takım için gerekli olan ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Trabzonlular, Trabzonsporlular, şehrimiz, değerli belediye başkanlarımız sahip çıktığı müddetçe bu şekilde zirve yarışı devam edecektir. Tüm düşüncemiz bu yönde."

- 4 oyuncuya teklif Ertuğrul Doğan, devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine "Fatih Tekke ve ekibi zamanının hemen hemen yüzde 90'ını tesislerde geçiriyor. İnanılmaz emek veriyorlar sağ olsunlar. Çok da detaylı bir izleme komitesiyle çalışmaları var, devam ediyor. Bize de belli başlı bilgiler geldi. Bizim zaten çalışma yöntemimiz belli. Sayın hocamız Fatih ne diyorsa onu yapacağız, yerine getireceğiz şartlar dahilinde. Durumumuz bu. Bize geldiği an, netleştiği zaman yönetim kurulu üzerine düşeni yapacaktır." diye konuştu Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarının sonunda nerede bitireceğimiz çok önemli bir konu ama gidişat belli. Dört oyuncumuza önemli teklifler var ama şimdi mi olur, devre arası mı olur, sezon sonu mu olur bunları hep beraber göreceğiz. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa yönetim kurulu onu yapmak durumunda. Aklımızda şu anki kadroyu bozmak gibi bir düşünce yok. Ama çok farklı bir durum ortaya çıkar, çok büyük bir teklif gelir. Şu anda çok ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Şu an biz Fatih hocayla masaya otursak, konuşsak bu konuyu, her pozisyonla alakalı en az beş oyuncu masadadır. Dolayısıyla eskisi gibi düşünmesin taraftarımız. Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı, hocası bir karar verip yapmışsa muhakkak ki B planı hazırdır. O, B planı hazır olmadan işi bozmayız yani."