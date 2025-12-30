Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da fırtınada sahile vuran atıklar temizlendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonrası denizin getirdiği atıklar ekiplerce temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da fırtınada sahile vuran atıklar temizlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonrası denizin getirdiği atıklar ekiplerce temizlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkisini sürdüren fırtınanın ardından atıklar Ayasofya sahiline vurdu.

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koordineli çalışma ile sahil yolunda biriken atıkları temizledi.

        Yapılan çalışmanın ardından Ayasofya sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşın hizmetine açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Trabzon'da fırtınada dalgaların sahile getirdiği atıklar temizleniyor
        Trabzon'da fırtınada dalgaların sahile getirdiği atıklar temizleniyor
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapan...
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapan...
        Servis minibüsünün kadına çarpıp, sürüklediği kaza kamerada
        Servis minibüsünün kadına çarpıp, sürüklediği kaza kamerada
        Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor
        Doğu Karadeniz su ürünleri ihracatında hedefini büyütmek istiyor
        İstavrit hamsiyi tahtından etti Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılama...
        İstavrit hamsiyi tahtından etti Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılama...
        Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da
        Süper Lig'in en verimli hücum hattı Trabzonspor'da