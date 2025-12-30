Trabzon'da fırtınada sahile vuran atıklar temizlendi

Yapılan çalışmanın ardından Ayasofya sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşın hizmetine açıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koordineli çalışma ile sahil yolunda biriken atıkları temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkisini sürdüren fırtınanın ardından atıklar Ayasofya sahiline vurdu.

