Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-37 yendi. Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-20 tamamlandı. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Mihalıççık Belediyespor, karşılaşmadan 40-37 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.