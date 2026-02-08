Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-37 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-37 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 20-20 tamamlandı.

        İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Mihalıççık Belediyespor, karşılaşmadan 40-37 galip ayrıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzon'da epilepsi farkındalık etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da epilepsi farkındalık etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
        Trabzonspor'da Onuachu, ilk dönemdeki performansını yakaladı
        Trabzonspor'da Onuachu, ilk dönemdeki performansını yakaladı
        Zirve yolundaki, Trabzonspor fark yarattı
        Zirve yolundaki, Trabzonspor fark yarattı
        Trabzon'da kadın emeği üretime dönüşüyor: Yerel sanatlar dünyaya açılıyor D...
        Trabzon'da kadın emeği üretime dönüşüyor: Yerel sanatlar dünyaya açılıyor D...