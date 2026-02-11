Canlı
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşadı.

        Giriş: 11.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:09
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor
        Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

        Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, son olarak da ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.




        - 45 puanın 17'sini İstanbul takımlarından aldı

        Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken 7 puan yitirdi.

        Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37,7'sini elde etti.




        - 2 puan ve gol ortalaması

        Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu.

        Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

