        Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı

        Trabzon-Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'ndaki eve giren ayı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 21:43 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:43
        Trabzon-Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'ndaki eve giren ayı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Yaylada bulunan evine kamera sistemi kuran Erdoğan Gemicioğlu, cep telefonuna gelen sinyal üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Görüntülerde, evden çıkan ayının bir süre kapının önünde beklediği, ardından da karla kaplı yaylada gezinerek bölgeden uzaklaşması yer aldı.

        Gemicioğlu, AA muhabirine, evinin Kurtini obasında yer aldığını söyledi.

        Telefonuna gelen bildirim üzerine kamera kayıtlarını incelediğini aktaran Gemicioğlu, evinden büyük bir ayının çıktığını gördüğünü ifade etti.

        Gemicioğlu, kar nedeniyle bölgeye ulaşım olmadığı belirterek, o nedenle evinin içinin durumuna bakamadığını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

