        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da şantiyeye bıraktığı çantada 11 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde şantiyeye bıraktığı sırt çantasında 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 19:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:16
        Trabzon'da şantiyeye bıraktığı çantada 11 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Trabzon'un Arsin ilçesinde şantiyeye bıraktığı sırt çantasında 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde önceki gün yabancı plakalı bir aracın sürücüsü kazaya karıştıktan sonra yaya olarak kaçtı.


        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçan sürücünün Ukrayna uyruklu V.S. (23) olduğunu belirledi.

        Ekipler, Yolüstü Mahallesi'nde ormanlık araziye doğru kaçtığı tespit edilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Zanlının aynı mahalledeki bir inşaatın şantiyesine bıraktığı sırt çantasında, paketler halinde 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu V.S, bugün ilçenin Güneyce Mahallesi'nde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

