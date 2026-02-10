Canlı
        Trabzon'da otomobilin tünelde devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Trabzon'da otomobilin tünelde devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:10
        Trabzon'da otomobilin tünelde devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde seyreden Y.B.D'nin (20) kullandığı 61 AFZ 593 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki S.G. (53) ve A.H.D. (21) yaralandı.

        Yaralılar, kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

