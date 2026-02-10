Trabzon'da otomobilin tünelde devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Beşirli Mahallesi'ndeki Akyazı Tüneli'nde seyreden Y.B.D'nin (20) kullandığı 61 AFZ 593 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile beraberindeki S.G. (53) ve A.H.D. (21) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.