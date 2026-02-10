Canlı
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:40 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:40
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

