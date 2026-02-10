Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi. Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmada, ilçedeki üç lisenin öğrencileri mücadele etti. Yarışmada, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci oldu. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.