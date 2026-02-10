Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:05
        Of'ta liseler arası bilgi yarışması yapıldı
        Trabzon'un Of ilçesinde, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.


        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmada, ilçedeki üç lisenin öğrencileri mücadele etti.


        Yarışmada, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci oldu.

        Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğrencilere hediye verdi.

