        Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:14
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.


        Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, büyük takımlar karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı.

        Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.




        - Fenerbahçe ile üçüncü maç

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak.

        Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki 2 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, 1 gol attı.




        - Tekke yönetimindeki büyük maçlar

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

        Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak yine galip gelemedi.

        Trabzonspor, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak finale yükselemedi.

        Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 5 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

