        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden dolmuş duraklarının yeni yeriyle ilgili açıklama

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, dolmuş duraklarında yapılan yer değişikliğinin istişare edilerek alındığını bildirildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:46
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla şoför esnafı temsilcilerinin görüşleri de alınarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

        Uzun süren istişareler neticesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla dün uygulanmaya başlanan yeni dolmuş düzenlemesinin, vatandaşların ve şoför esnafının büyük çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugün bir grup şoför esnafı, uygulamayı protesto etmek için Meydan Köprüaltı'nda toplanıp kontak kapatmıştır. Bir süre devam eden protesto sırasında ulaşımda sorun yaşanmaması için dolmuşların çalışmadığı güzergahlara belediye otobüslerimiz yönlendirilerek tedbir alınmıştır. Gerek belediyemiz, gerekse Şoförler ve Otomobilciler Odası yetkililerinin yaptığı görüşmeler neticesinde şoförler protesto eylemini sonlandırmışlardır. Altını çizerek vurguluyoruz ki bu düzenleme, şoför esnafı temsilcilerinin de görüşleri alınarak hem vatandaşımızın hem de şoför esnafımızın mağdur olmayacağı her detayın değerlendirilmesi sonucunda kararlaştırılmıştır."

        Açıklamada, uygulamada ortaya çıkacak eksiklere ilişkin gerek vatandaşların, gerekse şoför esnafından gelecek taleplerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağı belirtilerek, "Vatandaşımızın ve şoför esnafımızın büyük çoğunluğunun memnuniyetle karşıladığı yeni dolmuş düzenlemesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların giderileceğini de belirterek herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

