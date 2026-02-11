Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yapılan sokak röportajındaki sözleriyle sosyal medyada gündem olan Trabzonspor taraftarı Mehmet Ziya Odabaş, bordo-mavili kulüp tarafından Trabzonspor–Fenerbahçe derbisi için Papara Park'a davet edildi.





Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde kentte yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara, "Sevgililer Günü'nü eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek mi yoksa Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek mi" sorusu yöneltildi.



Eşi yanındayken soruyu yanıtlayan Odabaş'ın, "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki tane aşkım var. Birisi Türk bayrağı, birisi de sevgili eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Bu hafta maça gideceğim." ifadeleri kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.



Bu sözlerin ardından Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Odabaş ve eşini Papara Park'a davet etti.



Bordo-mavili kulüp paylaşımında, "Sevenleri ayırmak olmaz. Mehmet amcamızı ve kıymetli eşini evimiz Papara Park'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerine yer verdi.









- "Trabzonspor benim için bir ayrıcalık"



Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olan 66 yaşındaki Mehmet Ziya Odabaş, AA muhabirine, "Karadeniz'in fırtına bir çocuğu" olarak Trabzonsporlu olduğunu söyledi.



Yaklaşık 34 yıl 10 ay vatana hizmet ettiğini dile getiren Odabaş, "Bayrak sevgimi, yurt sevgimi, millet sevgimi kimseyle tartışmam." dedi.



Odabaş, sokak röportajını da tesadüf sonucu verdiğini belirterek, "Orada da söyledim. En büyük aşkım bayrak sevgisi ve sevgili eşime duyduğum heyecan, aşktır. O asla değişmez, değiştirilmesi de mümkün değil ama Trabzonspor'u da ailecek çok seviyoruz." diye konuştu.



Damadının başka bir takımın taraftarı olduğunu kaydeden Odabaş, "Torunum ise Trabzonsporlu. Onun Papara Park'ta bordo-mavi, bordo-mavi diye bağırması beni gençleştiriyor, hücrelerimi yeniliyor diyebilirim. Mutluluktan uçuyorum. Torunum da bizimle beraber Trabzonsporlu. Ailecek biz Trabzonsporluyuz." ifadelerini kullandı.



Odabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün güzel geçmesi temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:



"Millet mutlu olsun, huzurlu olsun, kavga ortamından uzak kalsınlar. Birbirlerini sevsinler, değer versinler ama Trabzonspor da o gün galip gelsin. Trabzonspor benim için bir ayrıcalık. Trabzonspor'un şampiyon olması, galip gelmesi hepsi bir tarafa Trabzonspor benim için bir yaşam şekli, Trabzonspor bir aşk. Trabzonspor bir heyecan, Trabzonspor bir fırtına."



Eşiyle yüzlerce kez maça gittiklerini vurgulayan Odabaş, Trabzonsporlu olmaktan mutluluk duyduklarını, takımlarına sözde değil özde destek olduklarını da kaydetti.









- "Trabzonspor'un daveti bize Sevgililer Günü hediyesi oldu"



Ev hanımı İnci Odabaş da eşinin mesleği gereği çok sayıda ilde yaşadıklarını anlattı.



Eşiyle severek evlendiklerini ve 44 yılı geride bıraktıklarını aktaran Odabaş, "Gurbet gurbet gezdik. 34 yıl sonra emekli olup memleketimize geldik. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler yaşadık. İnşallah bundan sonra hep güzel şeyler, Trabzonspor'un bir daha şampiyonluğunu görürüz." dedi.



Odabaş, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçı için heyecanlı olduklarını ifade ederek, Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini vurguladı.



Eşinin verdiği röportajın sosyal medyada gündem olmasının da kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Odabaş, şunları kaydetti:



"Ben de olsam aynı şeyi derdim. Çünkü biz zaten yan yanayız, hep beraber, gönül gönüle, göz göze ama o gün ben de çok isterim Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeyi. Kesinlikle fanatik ve bütün formaları da almışımdır. Eşimle gittiğimiz her yerde de 'Bize her yer Trabzon' diye bağırmışızdır."



Odabaş, Trabzonspor'un davetinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok duygulandım. Böyle ince, hassas bir davranışı beklemiyordum açıkçası ama çok hoşuma gitti. Çünkü eşimle maça gitmek için hazırlanıyorduk. O gün Sevgililer Günü de olsa beraber gidecektik. Trabzonspor'un daveti bize eşimle Sevgililer Günü hediyesi oldu." diye konuştu.

