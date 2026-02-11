Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yapılan sokak röportajındaki sözleriyle sosyal medyada gündem olan Trabzonspor taraftarı Mehmet Ziya Odabaş, bordo-mavili kulüp tarafından Trabzonspor–Fenerbahçe derbisi için Papara Park'a davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak röportajıyla gündem olan taraftar için Trabzonspor adeta yaşam şekli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yapılan sokak röportajındaki sözleriyle sosyal medyada gündem olan Trabzonspor taraftarı Mehmet Ziya Odabaş, bordo-mavili kulüp tarafından Trabzonspor–Fenerbahçe derbisi için Papara Park'a davet edildi.


        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde kentte yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara, "Sevgililer Günü'nü eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek mi yoksa Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek mi" sorusu yöneltildi.

        Eşi yanındayken soruyu yanıtlayan Odabaş'ın, "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki tane aşkım var. Birisi Türk bayrağı, birisi de sevgili eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Bu hafta maça gideceğim." ifadeleri kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

        Bu sözlerin ardından Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Odabaş ve eşini Papara Park'a davet etti.

        Bordo-mavili kulüp paylaşımında, "Sevenleri ayırmak olmaz. Mehmet amcamızı ve kıymetli eşini evimiz Papara Park'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerine yer verdi.




        - "Trabzonspor benim için bir ayrıcalık"

        Emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olan 66 yaşındaki Mehmet Ziya Odabaş, AA muhabirine, "Karadeniz'in fırtına bir çocuğu" olarak Trabzonsporlu olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 34 yıl 10 ay vatana hizmet ettiğini dile getiren Odabaş, "Bayrak sevgimi, yurt sevgimi, millet sevgimi kimseyle tartışmam." dedi.

        Odabaş, sokak röportajını da tesadüf sonucu verdiğini belirterek, "Orada da söyledim. En büyük aşkım bayrak sevgisi ve sevgili eşime duyduğum heyecan, aşktır. O asla değişmez, değiştirilmesi de mümkün değil ama Trabzonspor'u da ailecek çok seviyoruz." diye konuştu.

        Damadının başka bir takımın taraftarı olduğunu kaydeden Odabaş, "Torunum ise Trabzonsporlu. Onun Papara Park'ta bordo-mavi, bordo-mavi diye bağırması beni gençleştiriyor, hücrelerimi yeniliyor diyebilirim. Mutluluktan uçuyorum. Torunum da bizimle beraber Trabzonsporlu. Ailecek biz Trabzonsporluyuz." ifadelerini kullandı.

        Odabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün güzel geçmesi temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

        "Millet mutlu olsun, huzurlu olsun, kavga ortamından uzak kalsınlar. Birbirlerini sevsinler, değer versinler ama Trabzonspor da o gün galip gelsin. Trabzonspor benim için bir ayrıcalık. Trabzonspor'un şampiyon olması, galip gelmesi hepsi bir tarafa Trabzonspor benim için bir yaşam şekli, Trabzonspor bir aşk. Trabzonspor bir heyecan, Trabzonspor bir fırtına."

        Eşiyle yüzlerce kez maça gittiklerini vurgulayan Odabaş, Trabzonsporlu olmaktan mutluluk duyduklarını, takımlarına sözde değil özde destek olduklarını da kaydetti.




        - "Trabzonspor'un daveti bize Sevgililer Günü hediyesi oldu"

        Ev hanımı İnci Odabaş da eşinin mesleği gereği çok sayıda ilde yaşadıklarını anlattı.

        Eşiyle severek evlendiklerini ve 44 yılı geride bıraktıklarını aktaran Odabaş, "Gurbet gurbet gezdik. 34 yıl sonra emekli olup memleketimize geldik. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler yaşadık. İnşallah bundan sonra hep güzel şeyler, Trabzonspor'un bir daha şampiyonluğunu görürüz." dedi.

        Odabaş, 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak derbi maçı için heyecanlı olduklarını ifade ederek, Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini vurguladı.

        Eşinin verdiği röportajın sosyal medyada gündem olmasının da kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Odabaş, şunları kaydetti:

        "Ben de olsam aynı şeyi derdim. Çünkü biz zaten yan yanayız, hep beraber, gönül gönüle, göz göze ama o gün ben de çok isterim Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeyi. Kesinlikle fanatik ve bütün formaları da almışımdır. Eşimle gittiğimiz her yerde de 'Bize her yer Trabzon' diye bağırmışızdır."

        Odabaş, Trabzonspor'un davetinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok duygulandım. Böyle ince, hassas bir davranışı beklemiyordum açıkçası ama çok hoşuma gitti. Çünkü eşimle maça gitmek için hazırlanıyorduk. O gün Sevgililer Günü de olsa beraber gidecektik. Trabzonspor'un daveti bize eşimle Sevgililer Günü hediyesi oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        Epstein dosyası: Trump'ın kritik telefon konuşması belgelerde
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergi...
        Kahverengi kokarca tehdidinde kritik dönem Kışlak döneminde imha edilmeyen...
        Kahverengi kokarca tehdidinde kritik dönem Kışlak döneminde imha edilmeyen...
        Kazadan kaçan Ukraynalının sakladığı çantasında 11 kilo uyuşturucu ele geçi...
        Kazadan kaçan Ukraynalının sakladığı çantasında 11 kilo uyuşturucu ele geçi...
        Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı
        Sis Dağı Yaylası'nda eve giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı
        Trabzon'da şantiyeye bıraktığı çantada 11 kilo sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Trabzon'da şantiyeye bıraktığı çantada 11 kilo sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Trabzon'da Ukraynalı şüphelinin kaza sonrası kaçışı uyuşturucu operasyonuna...
        Trabzon'da Ukraynalı şüphelinin kaza sonrası kaçışı uyuşturucu operasyonuna...