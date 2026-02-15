Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla "Koş, Dünyaya Nefes Ol" sloganıyla düzenlenen Vakıfbank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 41 ülkeden 2 bin 936 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Yarı maraton 21 kilometrede erkeklerde birinci Ali Kaya, ikinci Adel Mechaal, üçüncü Ömer Amaçtan olurken, kadınlarda birinciliği Nursena Çeto, ikinciliği Hana Ketsela Mengistu, üçüncülüğü ise Fatma Karasu elde etti.



Erkekler 10 kilometre koşusunda birinci Abdullah Tuğluk, ikinci Ersin Tekal, üçüncü ise Enbiya Yazıcı oldu. Kadınlarda da Urkuş Işık birinci, Dilek Öztürk ikinci, Şevval Özdoğan üçüncü sırada yarışı bitirdi.



Halk Koşusu erkekler kategorisinde ise birinciliği Çağan Efran Yetim, ikinciliği Liyattin Korkut, üçüncülüğü Kerem Ayyıldız alırken, kadınlarda birinci Yağmur Bulut, ikinci Fatime Altın, üçüncü Ebrar Beyda İlyaz oldu.



Trabzon Valisi Tahir Şahin, programda, sporculara başarı temennisinde bulundu.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de organizasyonun gün geçtikçe katılımcısının arttığını vurguladı.



İstanbul'dan gelen Ayşenur Akyol da maratona geçen yıl da katıldığını dile getirerek, keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti.



Ordu'dan gelen Şeyma Türkmen de güzel bir yarış geçirdiklerini kaydetti.



Organizasyon, dereceye giren yarışmacılara protokol tarafından kupa ve ödüllerin verilmesiyle son buldu.

