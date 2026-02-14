Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın tamamına bakıldığında asla hak etmedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

        Giriş: 14.02.2026 - 23:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 23:55
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın tamamına bakıldığında asla hak etmedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Taraftarlarımızı mutlu etmek, galibiyet için buradaydık. Galibiyet için buradaydık. Maçın tamamına baktığımızda aslında hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık, çok net." dedi.

        "Oyunun ilk 15 dakikası ilk baskımız olmadı açıkçası." ifadesini kullanan Tekke, şöyle devam etti:

        "Gittiğimiz ilk top da kaleye gol oldu ama akabinde karambolden pozisyon hatasından gol yedik. İkinci golü de bireysel hatadan kalemizde gördük. İkinci yarı istek ve arzu çok çok üst düzeyde. Ama bazen ne yaparsanız yapın bazen olmaz. Neticesinde kaybedilmiş 3 puan var ama oyun olarak böyle güçlü bir kadroya karşı ne şekilde basmaya çalışırlarsa çalışsın, oynamaya çalışan bir Trabzonspor vardı. Son bölümler de uzunlarla oynamaya çalıştık. Her şeyiyle bu oyundan memnunum ama hatalar oluyor. Bugün de nasibimiz böyleymiş. 3 şut, 3 gol, mağlup olduk. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum ama ligin başı olmuş olsa açıkçası oyun herkesi memnun ederdi."

        Tekke, kritik anlarda hatalar yaptıklarını kaydederek, "Her şeyden önemlisi 3 puan istiyorduk ama bugün olmadı. Önümüzde zor maçlar var. Genç kadromuz var. Devamlı bunu vurguluyorum. Ama oyunun hemen hemen ilk bölümü ilk 15 dakikası hariç diğer maç bitimine kadar olan oyunun hepsinden açıkçası memnunum. Kaybettik, bazen kaybederken birçok şeyi deneyimlemek zorundasınız. Çünkü maç öncesi de söyledim. Bu tip maçlarda evet taktikler rakipler açısından da var bizim açımızdan da var hepsi gerçekleşti. Bu anlamda güçlü bir Trabzonspor var. Ama anlarla ilgili deneyime ihtiyacımız var. O deneyimleri de böyle hata yaparak, öğrenerek bugün ağır bir faturalı öğrenme şeklimiz oldu. Üzgünüz ama Trabzonspor’umuz gayet iyi yolda. Daha çok maç var. Elimizden geldiğince tekrar kalkıp tekrar bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

