        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi

        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

        Giriş: 14.02.2026 - 22:16 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:16
        Trabzonspor, büyük maçlardaki galibiyet hasretini dindiremedi
        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 833 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.




        - Ligde üç büyükler önündeki son 13 karşılaşma

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, bu akşam Fenerbahçe'ye de 3-2 kaybederek söz konusu maçlardaki kötü gidişatını sürdürdü.




        - Son galibiyet Avcı ile

        Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

        Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.




        - İki kupa finalini de kaybetti

        Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.




        - Süper Kupa yarı finalinde de kaybetti

        Trabzonspor, bu sezon Turkcell Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray karşısında kaybetti.

        Gaziantep'te oynanan karşılaşmasında bordo-mavililer, sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrılarak finale yükselemedi.

        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da olmak üzere son 16 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

