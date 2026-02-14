Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi (Fenerbahçe), Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik (Trabzonspor)
TRABZON
