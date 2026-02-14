Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

        Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi (Fenerbahçe), Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik (Trabzonspor)




        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'nun babası son yolculu...
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'nun babası son yolculu...
        Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi
        Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi
        Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden...
        Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden...