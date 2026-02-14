Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi. İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, Taşkıran Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu. Çatı parçalarının üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu. Araçların üzerine düşen çatı parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı. Mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.