Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:10 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da fırtınada uçan çatı 4 otomobile zarar verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

        İlçede aralıklarla etkili olan fırtına, Taşkıran Mahallesi'ndeki bir evin çatısını uçurdu.

        Çatı parçalarının üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.

        Araçların üzerine düşen çatı parçaları, belediye ekiplerince kaldırıldı.

        Mahallede incelemelerde bulunan Kaymakam Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden...
        Trabzon'da 3 bin 341 üniversite öğrencisi ücretsiz çamaşırhane hizmetinden...
        Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Karadeniz'de sezon sonu bereketi Hamsi tezgahları doldurdu, fiyatı 100 TL'd...
        Karadeniz'de sezon sonu bereketi Hamsi tezgahları doldurdu, fiyatı 100 TL'd...
        Türk somonu ihracatı yıla yükselişle başladı
        Türk somonu ihracatı yıla yükselişle başladı
        Trabzon'da Pınar Kaynak için yürüyüş
        Trabzon'da Pınar Kaynak için yürüyüş
        Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına b...
        Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına b...