        Trabzon Haberleri

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-24 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 15.02.2026 - 17:50
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-24 yendi.

        Vakfıkebir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını, konuk ekip 17-11 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, müsabakadan 36-24 galip ayrıldı.

