        Haberleri

        Of'ta bağımlılıkla mücadele temalı müzikli gösteri yarışması düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, bağımlılıkla mücadele temalı müzik ve sahne gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:04
        Of'ta bağımlılıkla mücadele temalı müzikli gösteri yarışması düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde öğrenciler, bağımlılıkla mücadele temalı müzik ve sahne gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İlçe Temsilciliğince 28 Şubat İlkokulu'nda düzenlenen müzikli gösteri yarışmasında, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde öğrenciler performanslarını sergiledi.

        Kaymakamı Eşref Akça, yaptığı konuşmada, öğrencilerin sahne becerileri ve konuya hakimiyetlerinin son derece yerinde olduğunu söyledi.

        Yeşilay'ın önemine dikkati çeken Akça, "Zararlı alışkanlıkların ve özellikle bağımlılıkların arttığı günümüzde Yeşilay'ın önemi daha da artmaktadır." dedi.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de çok güzel bir program olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

